«Томь» будет оштрафована за нарушение трудового законодательства

Государственная инспекция труда в Томской области оштрафует «Томь» за нарушение трудового законодательства, сообщил государственный инспектор труда Вадим Березовский.

- Закончена проверка по двум заявлениям - футболиста и сотрудника клуба. Задолженность подтвердилась, работодателю выдано предписание об устранении нарушения трудового законодательства. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности. Штраф будет за нарушение трудового законодательства, вне зависимости от того, будет ли погашена задолженность, - цитирует инспектора труда ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Томь» из-за тяжелой финансовой ситуации не выплачивает зарплату футболистам с начала сезона. Гендиректор клуба Руслан Киселев рассказал, что «Томь» начнет процесс погашения задолженностей после Нового года.

После 17 туров «Томь» располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков.