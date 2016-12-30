Федор Климов: После завершения карьеры не исключаю варианта работы тренером

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Федор Климов рассказал, чем займется после завершения спортивной карьеры.

- Раньше я всегда говорил, что нет, не буду работать тренером, потому что перед глазами пример мамы, которая всю жизнь проработала на катке, и я знаю, насколько это сложная профессия, какие проблемы возникают, как тяжело переживает тренер уход учеников. Я видел, что мама болеет за каждого своего спортсмена, отдает работе всю себя. И, глядя на это, я говорил, что никогда не буду заниматься тренерской деятельностью.

Но с годами взгляды меняются. И я не исключаю такого варианта. Если будут интересные предложения, с кем и где поработать, почему бы их не рассмотреть. Надеюсь, так и будет в будущем, но пока мы в настоящем, - цитирует Климова официальный сайт Федерации фигурного катания России.

Напомним, что 26-летний Федор Климов катается в паре с Ксенией Столбовой. На Олимпийских играх в Сочи дуэт завоевал золото в командном первенстве и серебро в личном.