«Спартак» может приобрести Канунникова и Полоза
Московский «Спартак» интересуется полузащитником «Ростова» Дмитрием Полозом и нападающим «Рубина» Максимом Канунниковым, сообщает Bobsoccer.
В текущем сезоне 25-летний Полоз провел за донской клуб 14 матчей в РФПЛ, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. Канунников, которому тоже 25 лет, провел 12 матчей за казанцев в чемпионате России, записал на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.
По данным Transfermarkt, стоимость Канунникова составляет 4 миллиона евро, Полоза - 5 млн.
Ранее «Спартак» подписал долгосрочные контракты с вратарем Александром Селиховым и защитником Георгием Джикией.
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