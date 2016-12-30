Панарин вошел в тройку самых результативных игроков НХЛ за 2016 год
Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин вошел в тройку самых результативных игроков НХЛ по итогам календарного 2016 года.
Согласно данным Sportsnet Stats, 25-летний хоккеист набрал 80 очков. В текущем сезоне в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ Панарин набрал 37 (15+22) очков и является лучшим бомбардиром команды.
Добавим, что по итогам прошлого сезона россиянн стал обладателем «Колдер Трофи» как лучший новичок.
Больше всех очков за календарный год набрал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби - 100. Второе место у форварда «Чикаго», партнера Панарина по команде, Патрика Кейна. Он за год набрал 85 очков.
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