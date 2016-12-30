Кейн набрал 700-е очко в НХЛ
Форвард «Чикаго»
Патрик Кейн забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом»
(3:2). Это гол стал для 28-летнего американца 700-м очком в НХЛ.
Кейн проводит десятый сезон в лиге и сыграл в 696 матчах, набрав 700 (262+438) очков при показателе полезности «+74» и 272 минутах штрафа.
Напомним, «Чикаго» выбрал Кейна под первым номером на драфте 2007 года.
Матч
Нэшвилл - Чикаго - 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Голы:
Анисимов (Кит, Панарин), 13:19 (0:1 - бол.). Форсберг (Джохансен), 13:54 (1:1). Фишер (Экхольм, Джохансен), 46:13 (2:1 - бол.). Тэйвс (Сибрук, Кейн), 51:04 (2:2 - бол.). Кейн 54:48 (2:3).
Место и дата
30 декабря 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
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