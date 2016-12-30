Кейн набрал 700-е очко в НХЛ

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:2). Это гол стал для 28-летнего американца 700-м очком в НХЛ.

Кейн проводит десятый сезон в лиге и сыграл в 696 матчах, набрав 700 (262+438) очков при показателе полезности «+74» и 272 минутах штрафа.

Напомним, «Чикаго» выбрал Кейна под первым номером на драфте 2007 года.