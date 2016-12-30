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Кейн набрал 700-е очко в НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:2). Это гол стал для 28-летнего американца 700-м очком в НХЛ.

Кейн проводит десятый сезон в лиге и сыграл в 696 матчах, набрав 700 (262+438) очков при показателе полезности «+74» и 272 минутах штрафа.

Напомним, «Чикаго» выбрал Кейна под первым номером на драфте 2007 года.

Матч

Нэшвилл - Чикаго - 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Голы:

Анисимов (Кит, Панарин), 13:19 (0:1 - бол.). Форсберг (Джохансен), 13:54 (1:1). Фишер (Экхольм, Джохансен), 46:13 (2:1 - бол.). Тэйвс (Сибрук, Кейн), 51:04 (2:2 - бол.). Кейн 54:48 (2:3).

Место и дата

30 декабря 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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