«Лейкерс» проиграли «Далласу», Мозгов сделал четыре подбора
Баскетболисты «Лейкерс» проиграли «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча завершилась со счетом 101:89 в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал нападающий «Далласа» Уэсли Мэттьюз, в активе которого 20 очков.
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке 16 минут и записал на свой счет четыре подбора. Очков в этом матче россиянин набрать не смог.
Матч
Место и дата
30 декабря 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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