Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)2 : 10Канада (U-20)
Баскетбол  УНИКС- : -Панатинаикос
Футбол  Халл Сити- : -Эвертон
Хоккей  Динамо Минск- : -Канада
Хоккей  Лугано- : -Давос
Хоккей  Швейцария (U-20)- : -Дания (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лейкерс» проиграли «Далласу», Мозгов сделал четыре подбора

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Лейкерс» проиграли «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась со счетом 101:89 в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал нападающий «Далласа» Уэсли Мэттьюз, в активе которого 20 очков.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке 16 минут и записал на свой счет четыре подбора. Очков в этом матче россиянин набрать не смог. 

Матч

Лейкерс - Даллас - 89:101

Место и дата

30 декабря 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НБА. «Кливленд» обыграл «Бостон», «Лейкерс» уступили «Далласу» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».НБА. «Голден Стэйт» победил «Торонто», «Портленд» обыграл «Сакраменто» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.«Лейкерс» проиграли «Юте», Мозгов набрал девять очков«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА.НБА. «Бостон» победил «Мемфис», «Оклахома» обыграла «Майами» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.«Не стоит преувеличивать победу «Лейкерс» в дерби»«Не стоит преувеличивать победу «Лейкерс» в дерби»Агент центрового клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов анализирует последние три недели регулярного чемпионата.Мозгов станет официальным лицом школьной лиги «Локобаскет»Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов станет официальным лицом школьной лиги «Локобаскет».Тимофей Мозгов – 36-й в рейтинге легионеров НБАРоссийский центровой «Лос Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов расположился на 36-м месте в рейтинге легионеров Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ESPN US.Old School. Как в НБА вернулись штрафные броски «из-под юбки»Old School. Как в НБА вернулись штрафные броски «из-под юбки»20-летний форвард «Хьюстона» Чинану Онуаку удивил и развеселил всех.Подарок от Мозгова. Как россиянин помог «Лейкерс» в РождествоПодарок от Мозгова. Как россиянин помог «Лейкерс» в РождествоКак Тимофей Мозгов принес «Лейкерс» победу на Рождество и другие события недели в обзоре НБА от «Советского спорта».НБА. «Портленд» проиграл «Торонто», «Клипперс» уступил «Денверу» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.Кармело Энтони подарил машину подростку, страдающему онкологическим заболеваниемФорвард «Нью-Йорка» Кармело Энтони подарил внедорожник KIA Sorento 17-летнему Джаррелу Ларе, страдающему редким онкологическим заболеванием.Старт МЧМ и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Главные события неделиСтарт МЧМ и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.Звездные войны НБА. А лидер ли Кармело Энтони?Звездные войны НБА. А лидер ли Кармело Энтони?«Советский спорт» о том, почему один из самых звездных игроков НБА рискует так никогда и не выиграть чемпионский титул.НБА. «Сан-Антонио» разгромил «Чикаго», «Лейкерс» обыграли «Клипперс» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.19 очков Мозгова помогли «Лейкерс» победить «Клипперс»Баскетболисты «Лейкерса» на домашней арене нанесли поражение «Клипперсу».Переход Адриано в «Спартак», невероятная победа «Кливленда» и 50 млн евро Турана. Главные новости утраПереход Адриано в «Спартак», невероятная победа «Кливленда» и 50 млн евро Турана. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.«Оклахома» дома обыграла «Миннесоту»В матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке обыграла «Миннесоту Тимбервулвз» со счетом 112:100 (23:27, 34:26, 29:22, 26:25).33 очка Олдриджа помогли «Сан-Антонио» разгромить «Чикаго»В матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Сперс» на домашней площадке разгромил «Чикаго Буллз» со счетом 119:100 (36:25, 19:25, 32:26, 32:24).«Кливленд» одержал пятую победу кряду, обыграв «Голден Стэйт» (видео)«Кливленд» одержал пятую победу кряду, обыграв «Голден Стэйт» (видео)В матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 109:108 (25:27, 27:28, 28:32, 29:21).«Бостон» в гостях обыграл «Нью-Йорк»Матч регулярного чемпионата НБА между «Нью-Йорком» и «Бостоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 119:114 в пользу «Бостона».
Главные новости
Футбол
Поражение «молодежки» в матче с американцами и неудача ЦСКА в Белграде. Главные новости утра
Футбол
Китайский клуб предложил Витселю оклад в 18 млн евро
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Далласу», Мозгов сделал четыре подбора
Хоккей
Панарин вошел в тройку самых результативных игроков НХЛ за 2016 год
Футбол
«Спартак» может приобрести Канунникова и Полоза
Футбол
«Томь» будет оштрафована за нарушение трудового законодательства
Хоккей
Победная серия «Коламбуса» достигла 14 матчей
Хоккей
Канада разгромила Латвию на молодежном чемпионате мира
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», Кузнецов не реализовал послематчевый буллит
Хоккей
«Оттава» вывела из обращения игровой номер Даниэля Альфредссона
все новости
Даллас
Далласкалендарьстатистика
Лейкерс
Лейкерскалендарьстатистика
Тимофей Мозгов
Тимофей Мозговвсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости