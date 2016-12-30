Михаил Коляда: На чемпионате Европы и мира постараюсь превзойти свой прошлогодний результат

Чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда рассказал о своих планах на чемпионаты Европы и мира.

- Впереди чемпионаты Европы и мира. Хочется, наверное, выступить как минимум не хуже, чем в прошлом году?

- Да, я буду стараться. Будет очень здорово, если закреплюсь на этой позиции, но будет еще лучше, если получится превзойти свой результат.

- Но превзойти свой результат на чемпионате мира означает уже медаль?

- Это так. Но снова скажу, что стараюсь об этом не думать, потому что все это очень отвлекает (смеется)! ,- цитирует Коляду «Р-Спорт»

Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 25 по 29 января в чешской Остраве, чемпионат мира - с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. В прошлом году на чемпионате мира Коляда занял четвертое место, на чемпионате Европы - пятое.