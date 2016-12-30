Артемий Панарин: Невозможно заработать все деньги мира
Форвард «Чикаго»
Артемий Панарин прокомментировал подписание нового контракта с «черными
ястребами».
«Чикаго» дал мне шанс играть на высочайшем уровне. Мне нравится все, связанное с командой. А все деньги мира заработать невозможно.
С одной стороны, теперь часть давления спала, но появилась новое: мне нужно оправдать доверие, которое было оказано, и сыграть так, как от меня ждут, или лучше», – приводит Chicago Sun-Times слова Панарина.
Напомним, накануне «Чикаго» подтвердил подписание нового двухлетнего контракта с Панариным на 12 миллионов долларов.
Матч
Нэшвилл - Чикаго - 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Голы:
Анисимов (Кит, Панарин), 13:19 (0:1 - бол.). Форсберг (Джохансен), 13:54 (1:1). Фишер (Экхольм, Джохансен), 46:13 (2:1 - бол.). Тэйвс (Сибрук, Кейн), 51:04 (2:2 - бол.). Кейн 54:48 (2:3).
Место и дата
30 декабря 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция