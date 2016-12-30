Артемий Панарин: Невозможно заработать все деньги мира

Форвард «Чикаго» Артемий Панарин прокомментировал подписание нового контракта с «черными ястребами».

«Чикаго» дал мне шанс играть на высочайшем уровне. Мне нравится все, связанное с командой. А все деньги мира заработать невозможно.

С одной стороны, теперь часть давления спала, но появилась новое: мне нужно оправдать доверие, которое было оказано, и сыграть так, как от меня ждут, или лучше», – приводит Chicago Sun-Times слова Панарина.

Напомним, накануне «Чикаго» подтвердил подписание нового двухлетнего контракта с Панариным на 12 миллионов долларов.