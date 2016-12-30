Китайский клуб предложил Витселю оклад в 18 млн евро

Итальянский журналист издания La Stampa Массимилиано Нероззи сообщил, что китайский клуб предлагал полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю четырехлетний контракт с зарплатой в 18 миллионов евро за сезон.

Об этом журналист сообщил в своем твиттере.

«Новое предложения из Китая для Витселя - четырехлетний контракт с зарплатой 18 миллионов евро за сезон», - написал Нероззи.

Nuova offerta cinese per #Witsel: quadriennale da 18 milioni di euro a stagione. La #Juve gliene darebbe 4,5 all'anno — Massimiliano Nerozzi (@MaxNerozzi) 29 декабря 2016 г.

Ранее сообщалось, что «Шанхай СИПГ» готов потратить на трансфер бельгийца 25 миллионов евро. Сам игрок отклонил предложение с зарплатой в размере 12 млн евро в год, так как хочет играть в «Ювентусе».

Напомним, контракт Витселя с «Зенитом» истекает в июле 2017 года. Ранее футболист заявил, что готов отработать его до конца. Полузащитник перешел в «Зенит» в 2012 году из «Бенфики». В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча и отметился одним забитым мячом.

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