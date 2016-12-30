«Зенит» не продаст Витселя «Ювентусу» в январе

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в зимнее трансферное окно не покинет петербургский клуб и не перейдет в «Ювентус», сообщает Juvenews.eu.

По информации издания, сине-бело-голубые предпочитают расстаться с игроком летом, когда у него истечет срок контракта. Источник также сообщает, что за время выступления Витселя в России «Зенит» отклонил девять предложений о продаже футболиста. По данным интернет-портала, петербуржцы отказывались продавать Витселя в «Ювентус» за 23 миллиона евро и в «Эвертон» за 32 миллиона евро.

Напомним, бельгиец мог перейти в итальянский клуб в августе 2016 года. Игрок приезжал в офис «Ювентуса» для подписания контракта, однако трансфер сорвался из-за того, что «Зенит» не нашел Витселю замену. Гендиректор туринского клуба Джузеппе Маротта позже назвал сделку отложенной. По данным итальянских СМИ, за переход Витселя зимой «Ювентус» предложил петербургскому клубу шесть миллионов евро.

27-летний полузащитник играет в «Зените» с сентября 2012 года. За сине-бело-голубых Витсель провел во всех турнирах 180 матчей и забил 22 гола.