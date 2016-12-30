Патрик Кейн: Панарин заслужил новый контракт
Форвард «Чикаго»
Патрик Кейн считает, что его партнер по звену Артемий Панарин заслужил новый
контракт.
«Это отличный день для него и всей организации. Здорово, что он остается еще на пару лет. Я рад за него, он заслужил этот контракт.
Он провел великолепные полтора года и зарекомендовал себя как один из самых быстрых игроков лиги. В этот день здорово чувствовать себя игроков «Блэкхокс» и фанатом клуба», – приводит Chicago Sun-Times слова Кейна.
Напомним, накануне «Чикаго» подтвердил подписание нового двухлетнего контракта с Панариным на 12 миллионов долларов.
Матч
Нэшвилл - Чикаго - 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Голы:
Анисимов (Кит, Панарин), 13:19 (0:1 - бол.). Форсберг (Джохансен), 13:54 (1:1). Фишер (Экхольм, Джохансен), 46:13 (2:1 - бол.). Тэйвс (Сибрук, Кейн), 51:04 (2:2 - бол.). Кейн 54:48 (2:3).
Место и дата
30 декабря 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция