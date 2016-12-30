Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)2 : 10Канада (U-20)
Баскетбол  УНИКС- : -Панатинаикос
Футбол  Халл Сити- : -Эвертон
Хоккей  Динамо Минск- : -Канада
Хоккей  Лугано- : -Давос
Хоккей  Швейцария (U-20)- : -Дания (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Патрик Кейн: Панарин заслужил новый контракт

Источник:  Chicago Sun-TimesКомментарии

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн считает, что его партнер по звену Артемий Панарин заслужил новый контракт.

«Это отличный день для него и всей организации. Здорово, что он остается еще на пару лет. Я рад за него, он заслужил этот контракт.

Он провел великолепные полтора года и зарекомендовал себя как один из самых быстрых игроков лиги. В этот день здорово чувствовать себя игроков «Блэкхокс» и фанатом клуба», – приводит Chicago Sun-Times слова Кейна.

Напомним, накануне «Чикаго» подтвердил подписание нового двухлетнего контракта с Панариным на 12 миллионов долларов.

Матч

Нэшвилл - Чикаго - 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Голы:

Анисимов (Кит, Панарин), 13:19 (0:1 - бол.). Форсберг (Джохансен), 13:54 (1:1). Фишер (Экхольм, Джохансен), 46:13 (2:1 - бол.). Тэйвс (Сибрук, Кейн), 51:04 (2:2 - бол.). Кейн 54:48 (2:3).

Место и дата

30 декабря 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пюмпел, Кинкейд и Сегин признаны тремя звездами дня в НХЛФорвард «Рейнджерс» Мэтт Пюмпел назван первой звездой дня в НХЛ. В матче с «Аризоной» (6:3) 23-летний канадец сделал свой первый хет-трик в лиге.Леонид Вайсфельд: Теоретически Капризов может уехать в НХЛ через годГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд выскзался о результативности капитана молодежной сборной России и форварда уфимского клуба Кирилла Капризова.Лайфхак дня. Овечкин полез на забор, чтобы попасть на матч: видео, подробностиЛайфхак дня. Овечкин полез на забор, чтобы попасть на матч: видео, подробностиКапитан «Вашингтона» Александр Овечкин с приключениями добирался на очередную игру чемпионата НХЛ.Артемий Панарин: Невозможно заработать все деньги мираФорвард «Чикаго» Артемий Панарин прокомментировал подписание нового контракта с «черными ястребами».Кейн набрал 700-е очко в НХЛФорвард «Чикаго» Патрик Кейн забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:2). Это гол стал для 28-летнего американца 700-м очком в НХЛ.Панарин вошел в тройку самых результативных игроков НХЛ за 2016 годРоссийский форвард «Чикаго» Артемий Панарин вошел в тройку самых результативных игроков НХЛ по итогам календарного 2016 года.Поражение «молодежки» в матче с американцами и неудача ЦСКА в Белграде. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.НХЛ. «Нэшвилл» уступил «Чикаго», «Монреаль» обыграл «Флориду» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Победная серия «Коламбуса» достигла 14 матчейХоккеисты «Коламбуса» на выезде переиграли «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3).«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», Кузнецов не реализовал послематчевый буллит«Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2).«Оттава» вывела из обращения игровой номер Даниэля АльфредссонаКлуб НХЛ «Оттава Сенаторз» вывел из обращения игровой номер бывшего капитана команды шведа Даниэля Альфредссона.$12 млн за 48 часов. Как «Чикаго» подписал Панарина, уникальные факты (видео)$12 млн за 48 часов. Как «Чикаго» подписал Панарина, уникальные факты (видео)Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает подробности нового контракта Артемия Панарина с «Чикаго».Агент: В КХЛ Панарин мог бы заработать больше, но он получает удовольствие от игры в НХЛАгент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Чикаго» Артемия Панарина в России, прокомментировал информация о подписании американским клубом с игроком нового контракта.«Чикаго» подтвердил подписание нового контракта с Панариным«Чикаго» на своем официальном сайте подтвердил информацию о заключении нового соглашения с российским нападающим Артемием Панариным.Новый контракт Панарина рассчитан на два года и 12 миллионов долларовФорвард «Чикаго» Артемий Панарин согласовал с «Чикаго» двухлетний контракт на 12 миллионов долларов, сообщает TSN.Радулов прервал черную серию! Гол в ворота Василевского. Как это было (видео)Радулов прервал черную серию! Гол в ворота Василевского. Как это было (видео)Наконец-то Александр Радулов прервал свою унылую серию без очков. Но «Монреаль» все равно проиграл.НХЛ. «Ванкувер» обыгрвл «Лос-Анджелес», «Питтсбург» победил «Каролину» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Артемий Панарин: Мне очень далеко до Овечкина. Свои голы я забиваю от испугаАртемий Панарин: Мне очень далеко до Овечкина. Свои голы я забиваю от испугаКорреспондент «Советского спорта» в Чикаго взял очень необычное интервью у форварда «Блэкхокс» Артемия Панарина.«Сент-Луис» обыграл «Филадельфию», Тарасенко и Проворов отдали по голевому пасуХоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Филадельфию».«Флорида» по буллитам проиграла «Торонто»Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Торонто».
Главные новости
Футбол
Поражение «молодежки» в матче с американцами и неудача ЦСКА в Белграде. Главные новости утра
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Дед Мороз подарил Акинфееву на Новый год тарелку с сухарями
Футбол
Денис Глушаков: Год получился тяжелым для «Спартака»
Футбол
Китайский клуб предложил Витселю оклад в 18 млн евро
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Далласу», Мозгов сделал четыре подбора
Хоккей
Панарин вошел в тройку самых результативных игроков НХЛ за 2016 год
Футбол
«Спартак» может приобрести Канунникова и Полоза
Футбол
«Томь» будет оштрафована за нарушение трудового законодательства
Хоккей
Победная серия «Коламбуса» достигла 14 матчей
Хоккей
Канада разгромила Латвию на молодежном чемпионате мира
все новости
Чикаго
Чикагокалендарьстатистика
Патрик Кейн
Патрик Кейнвсе новости
Артемий Панарин
Артемий Панаринвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости