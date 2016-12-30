Патрик Кейн: Панарин заслужил новый контракт

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн считает, что его партнер по звену Артемий Панарин заслужил новый контракт.

«Это отличный день для него и всей организации. Здорово, что он остается еще на пару лет. Я рад за него, он заслужил этот контракт.

Он провел великолепные полтора года и зарекомендовал себя как один из самых быстрых игроков лиги. В этот день здорово чувствовать себя игроков «Блэкхокс» и фанатом клуба», – приводит Chicago Sun-Times слова Кейна.

Напомним, накануне «Чикаго» подтвердил подписание нового двухлетнего контракта с Панариным на 12 миллионов долларов.