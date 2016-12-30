Первак не смогла выйти в основную сетку турнира в Брисбене
Российская теннисистка Ксения Первак уступила американке Саше Викери в матче первого раунда квалификации турнира в Брисбене (Австралия).
Игра завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов.
25-летняя Первак была единственной россиянкой в квалификации турнира в Брисбене. Сам турнир пройдет с 1 по 7 января.
Брисбен (Австралия)
Квалификация
Женщины
Первый раунд
Ксения Первак (Россия) - Саша Викери (США) - 6:2, 3:6, 2:6
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