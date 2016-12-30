Леонид Вайсфельд: Теоретически Капризов может уехать в НХЛ через год

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд выскзался о результативности капитана молодежной сборной России и форварда уфимского клуба Кирилла Капризова.

«Такой результативностью я не удивлен, потому что и в «Салавате» он набирает достаточно очков. Другой вопрос, что результаты команды не радуют, пока турнир складывается не так гладко, и он как лидер несет за это ответственность.

Что касается его возможного отъезда в НХЛ уже летом, то у него контракт на следующий год. А вот через год, теоретически, он сможет уехать», – приводит «Р-Спорт» слова Вайсфельда.

Напомним, в трех матчах на чемпионате мира Капризов набрал 8 (5+3) очков. Сборная России проиграла Канаде (3:5) и США (2:3) и одержала победу над Латвией (9:1). В заключительном матче группового этапа 31 декабря соперником России станет Словакия.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Россия – США