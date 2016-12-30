Леонид Вайсфельд: Теоретически Капризов может уехать в НХЛ через год
Генеральный менеджер «Салавата
Юлаева» Леонид Вайсфельд выскзался о результативности капитана молодежной
сборной России и форварда уфимского клуба Кирилла Капризова.
«Такой результативностью я не удивлен, потому что и в «Салавате» он набирает достаточно очков. Другой вопрос, что результаты команды не радуют, пока турнир складывается не так гладко, и он как лидер несет за это ответственность.
Что касается его возможного отъезда в НХЛ уже летом, то у него контракт на следующий год. А вот через год, теоретически, он сможет уехать», – приводит «Р-Спорт» слова Вайсфельда.
Напомним, в трех матчах на чемпионате мира Капризов набрал 8 (5+3) очков. Сборная России проиграла Канаде (3:5) и США (2:3) и одержала победу над Латвией (9:1). В заключительном матче группового этапа 31 декабря соперником России станет Словакия.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Россия – США
Матч
Россия (U-20) - США (U-20) - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы:
Келлер (Фитцжеральд, Андерсон), 4:14 (0:1). Ураков (Тренин, Зборовский), 11:59 (1:1 - мен.). Уайт (МакЭвой, Келлер), 24:03 (1:2 - бол.). Терри (Фоли, Лащински), 31:41 (1:3). Капризов (Рыков, Воробьёв), 37:17 (2:3 - бол.).
Место и дата
29 декабря 23:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция