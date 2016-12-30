Денис Глушаков: Год получился тяжелым для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итоги уходящего года.

- Год получился тяжелым. У «Спартака» были хорошие моменты, и плохие. Были неудачи, но без этого никуда не деться. Я думаю, что в любом случае в этом году, как ни крути, было больше лучших моментов, - сказал Глушаков в интервью клубному телевидению.

Напомним, что «Спартак» после 17 туров лидирует в чемпионате России в активе команды 40 очков. 29-летний Глушаков в текущем сезоне провел 15 матчей за красно-белых в РФПЛ, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.