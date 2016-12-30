ВИДЕО ДНЯ: Дед Мороз подарил Акинфееву на Новый год тарелку с сухарями
ЦСКА в своем официальном твиттере опубликовал шутливое видео, на котором Дед Мороз дарит подарки футболистам клуба.
Каждому игроку достался свой подарок: Марио Фернандесу - португальско-русский словарь, Зорану Тошичу - баскетбольный мяч, Федору Чалову - детское шампанское, Сергею Игнашевичу - книга «Основы фотографии». Самый веселый подарок получил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев - тарелку с сухарями.
В текущем сезоне Акинфеев принял участие в 23 матчах за ЦСКА и пропустил 23 гола.
Новый год без подарков — как футбол без мяча. Что Дед мороз приготовил для футболистов #ЦСКА? Ответ — в этом видео! pic.twitter.com/dqMp5WcoDW— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 30 декабря 2016 г.
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