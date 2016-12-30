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ВИДЕО ДНЯ: Дед Мороз подарил Акинфееву на Новый год тарелку с сухарями

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

ЦСКА в своем официальном твиттере опубликовал шутливое видео, на котором Дед Мороз дарит подарки футболистам клуба. 

Каждому игроку достался свой подарок: Марио Фернандесу - португальско-русский словарь,  Зорану Тошичу - баскетбольный мяч, Федору Чалову - детское шампанское, Сергею Игнашевичу - книга «Основы фотографии». Самый веселый подарок получил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев - тарелку с сухарями.

В текущем сезоне Акинфеев принял участие в 23 матчах за ЦСКА и пропустил 23 гола. 

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