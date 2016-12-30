Пюмпел, Кинкейд и Сегин признаны тремя звездами дня в НХЛ
Форвард «Рейнджерс»
Мэтт Пюмпел назван первой звездой дня в НХЛ. В матче с «Аризоной» (6:3)
23-летний канадец сделал свой первый хет-трик в лиге.
Второй звездой четверга признан голкипер «Нью-Джерси» Кейт Кинкейд. 27-летний американец отразил 43 из 44 бросков от игроков «Вашингтона» (2:1).
Третьей звездой выбран форвард «Далласа» Тайлер Сегин. 24-летний канадец набрал 3 (2+1) очка в матче с «Колорадо» (4:2).
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