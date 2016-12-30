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Уткульбаев назначен главным тренером «Нефтехимика»

Источник:  ФК «Нефтехимик»Комментарии

Главным тренером нижнекамского «Нефтехимика» назначен Юрий Уткульбаев, сообщается на официальном сайте команды.

Уткульбаев сменил на данном посту Рустема Хузина. 

«Футбольный клуб «Нефтехимик» благодарит Рустема Хузина за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще», - говорится в сообщении.  

За свою карьеру футболиста Уткульбаев на позиции вратаря выступал за миасский «УралАЗ», нижнекамский «Нефтехимик», тобольский «Иртыш» и казанский «Рубин». В 2010 году под его руководством казанская «молодежка» завоевала Кубок Содружества. Последним местом Уткульбаева был казахстанский клуб «Актобе». 

«Нефтехимик» с 16 очками замыкает таблицу первенства ФНЛ. 

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