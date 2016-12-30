Уткульбаев назначен главным тренером «Нефтехимика»
Главным тренером нижнекамского «Нефтехимика» назначен Юрий Уткульбаев, сообщается на официальном сайте команды.
Уткульбаев сменил на данном посту Рустема Хузина.
«Футбольный клуб «Нефтехимик» благодарит Рустема Хузина за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще», - говорится в сообщении.
За свою карьеру футболиста Уткульбаев на позиции вратаря выступал за миасский «УралАЗ», нижнекамский «Нефтехимик», тобольский «Иртыш» и казанский «Рубин». В 2010 году под его руководством казанская «молодежка» завоевала Кубок Содружества. Последним местом Уткульбаева был казахстанский клуб «Актобе».
«Нефтехимик» с 16 очками замыкает таблицу первенства ФНЛ.
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