Вениамин Мандрыкин: «Краснодар» лучше, чем «Спартак», а «Зенит» сейчас играет вполноги

Бывший вратарь московского ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин объяснил, почему на данный момент «Спартак» лидирует в чемпионате России.

- Если рассматривать»Спартак» в общей массе российского футбола, то первую часть чемпионата он провел хорошо. Но любая команда способна «выстрелить», «Краснодар» мог уже и чемпионом стать. Я считаю, что «Краснодар» лучше, чем «Спартак». Просто «Зенит» сейчас играет вполноги, ЦСКА не может играть нормально, потому что у него нет состава – и на этом фоне выделяется «Спартак», который уже 5 лет в Европе ничего не может сделать. Мне не хочется больше об этом говорить, наш футбол – это безобразие, - цитирует Мандрыкина «Евро-Футбол.Ру».

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 40 очков. Второе место занимает «Зенит» с 35-ю баллами, ЦСКА замыкает тройку. «Краснодар» идет пятым.