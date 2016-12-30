«Адмирал» продлил контракт с Райтом

Форвард «Адмирала» Джеймс Райт продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2018 года.

26-летний канадец проводит первый сезон в клубе из Владивостока и в 41 матче набрал 19 (12+7) очков при показателе полезности «+2» и 22 минутах штрафа.

Отметим, что в позапрошлом сезоне Райт играл в КХЛ за «Медвешчак» и набрал 19 (15+4) очков в 53 матчах регулярного чемпионата.

Ранее на счету Райта 146 матчей в НХЛ за «Тампу-Бэй» и «Виннипег».