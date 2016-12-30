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Сергей Светлов: Игроки СКА получили очень серьезные нагрузки в паузе на Евротур. Они только выходят из них

Источник:  Russia-Hockey.ruКомментарии

Олимпийский чемпион-1988 Сергей Светлов поделился мнением о последних матчах СКА в 2016 году против «Ак Барса» (3:4 Б) и «Локомотива» (1:2).

- Откровенно говоря, для меня вот такой мини-спад СКА большой неожиданностью не стал. Мы прекрасно знаем уходящую корнями в «Динамо» систему подготовки, которую предлагает игрокам штаб Олега Знарка. В паузе на Евротур, по моей информации, хоккеисты СКА получили очень серьезные нагрузки - и пока только выходят из них.

Кстати, обратите внимание, что Санкт-Петербург тяжеловато начинал и регулярный чемпионат, когда в августе в первой встрече уступил «Трактору». Так что здесь никакой паники быть не должно, - приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.

Начать все заново. СКА закончил 2016-й двумя поражениями подряд

Напомним, подопечные Олега Знарка завершили 2016 год поражениями от «Ак Барса» в Казани (3:4 Б) и «Локомотива» в Санкт-Петербурге (1:2). Армейцы впервые в сезоне проиграли два матча подряд. Петербуржцы после 43 игр имеют в активе 104 очка и лидируют в турнирной таблице Западной конференции. 

После паузы на Новый год хоккеисты СКА отправятся на выездную серию, в рамках которой проведут четыре матча: с минским «Динамо» (3 января), «Йокеритом» (5 января), рижским «Динамо» (7 января) и ЦСКА (9 января).

«Боженька нас наказал». СКА и «Локомотив» – о последнем матче КХЛ в 2016-м

Матч

СКА - Локомотив - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы:

Контиола (Крунвалль), 3:57 (0:1). Козун (Тэлбот), 38:35 (0:2). Ковальчук (Войнов, Барабанов), 40:20 (1:2).

Место и дата

29 декабря 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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