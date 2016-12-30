Сергей Светлов: Игроки СКА получили очень серьезные нагрузки в паузе на Евротур. Они только выходят из них

Олимпийский чемпион-1988 Сергей Светлов поделился мнением о последних матчах СКА в 2016 году против «Ак Барса» (3:4 Б) и «Локомотива» (1:2).

- Откровенно говоря, для меня вот такой мини-спад СКА большой неожиданностью не стал. Мы прекрасно знаем уходящую корнями в «Динамо» систему подготовки, которую предлагает игрокам штаб Олега Знарка. В паузе на Евротур, по моей информации, хоккеисты СКА получили очень серьезные нагрузки - и пока только выходят из них.

Кстати, обратите внимание, что Санкт-Петербург тяжеловато начинал и регулярный чемпионат, когда в августе в первой встрече уступил «Трактору». Так что здесь никакой паники быть не должно, - приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.

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Напомним, подопечные Олега Знарка завершили 2016 год поражениями от «Ак Барса» в Казани (3:4 Б) и «Локомотива» в Санкт-Петербурге (1:2). Армейцы впервые в сезоне проиграли два матча подряд. Петербуржцы после 43 игр имеют в активе 104 очка и лидируют в турнирной таблице Западной конференции.

После паузы на Новый год хоккеисты СКА отправятся на выездную серию, в рамках которой проведут четыре матча: с минским «Динамо» (3 января), «Йокеритом» (5 января), рижским «Динамо» (7 января) и ЦСКА (9 января).

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