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Сергей Семак стал главным тренером «Уфы»

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Тренер «Зенита» Сергей Семак покинул петербургский клуб и возглавил «Уфу», сообщает официальный сайт уфимского клуба.

Контракт с 40-летним специалистом заключен сроком на полтора года.

Напомним, на посту главного тренера уфимцев Семак сменил Виктора Гончаренко, который 12 декабря возглавил ЦСКА.

Экс-полузащитник ЦСКА, ПСЖ, ФК «Москва», «Рубина», «Зенита» и сборной России начал тренерскую карьеру в 2013 году. На протяжении трех с половиной лет Семак работал в тренерском штабе «Зенита». С 2014-го по 2016 годы бронзовый призер Евро-2008 входил в тренерский штаб сборной России.

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