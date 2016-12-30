Сергей Семак стал главным тренером «Уфы»
Тренер «Зенита» Сергей Семак покинул петербургский клуб и возглавил «Уфу», сообщает официальный сайт уфимского клуба.
Контракт с 40-летним специалистом заключен сроком на полтора года.
Напомним, на посту главного тренера уфимцев Семак сменил Виктора Гончаренко, который 12 декабря возглавил ЦСКА.
Экс-полузащитник ЦСКА, ПСЖ, ФК «Москва», «Рубина», «Зенита» и сборной России начал тренерскую карьеру в 2013 году. На протяжении трех с половиной лет Семак работал в тренерском штабе «Зенита». С 2014-го по 2016 годы бронзовый призер Евро-2008 входил в тренерский штаб сборной России.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически