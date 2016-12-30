Гендиректор: Уверен, все вложения в «Рубин» дадут результат

Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

- Дорогие болельщики! Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю всего самого хорошего, счастья, успехов в предстоящем году. Перед «Рубином» стоят большие задачи, и только вместе с вами, с болельщиками, преданными болельщиками можно решить эту задачу. Этот год был для «Рубина» непростой, это сложный период в истории «Рубина», у нас практически новая команда, новый тренер, и все те вложения, которые были сделаны в этом сезоне, я уверен, дадут результат. Хочу поблагодарить наших болельщиков за веру в команду, веру в наш любимый клуб. Отдельное спасибо нашим попечителям, спонсорам за то, что верят в нашу команду. Мы верим в успех «Рубина»!, - говорится в поздравлении Фахриева.

Напомним, что «Рубин» после 17 туров занимает девятое место, в активе команды 23 очка.