Владивосток подал заявку на проведение Матча звезд КХЛ-2018

Владивостокский «Адмирал» подал заявку на проведение в городе Матча звезд КХЛ в 2018 году, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

«Адмирал» просит руководство лиги рассмотреть возможность проведения Матча звезд Континентальной хоккейной лиги 2018 года во Владивостоке на домашней арене клуба – КСК «Фетисов Арене».

Мы считаем, что в свете двух ближайших зимних Олимпиад в соседних Корее (2018) и Китае (2022), а также стремительном развитии хоккея в Азии и на Дальнем Востоке, было бы здорово и перспективно со всех точек зрения провести звездный поединок именно во Владивостоке», - сообщается в заявлении клуба.

ХК «Адмирал» заверяет, что Владивосток обладает развитой инфраструктурой для организации спортивных мероприятий самого высокого уровня.

Матч звезд КХЛ проходит ежегодно с 2009 года. Ранее мероприятие принимали Москва, Минск, Санкт-Петербург, Рига, Челябинск, Братислава, Сочи. В 2017 году Матч звезд состоится в Уфе.