Ангелина Мельникова: В будущем не очень хочу быть тренером

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Ангелина Мельникова рассказала о своих планах на будущее.

– Если представить, что спорта нет в вашей жизни. Кем хотели бы стать, какая профессия ближе?

– Я, кстати, много об этом думала, – сказала Мельникова в интервью «Р-Спорту». – Даже не представляю! Хотя с детства хотела быть дизайнером, поэтому стремилась бы к творчеству, думаю.

– Почему нет? Может быть, после Олимпийских игр…

– 2028 года! Но пока что только спорт.

– В будущем, в любом случае, будет время.

– В будущем я, в любом случае, не очень хочу быть тренером. Мне нравятся абсолютно разные сферы, мне много что интересно, поэтому останавливаться на спорте не собираюсь. Но пока живу настоящим.

Напомним, 16-летняя Мельникова выиграла серебро Олимпиады в командном первенстве.