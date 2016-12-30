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Ангелина Мельникова: В будущем не очень хочу быть тренером

Источник:  Р-СпортКомментарии

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Ангелина Мельникова рассказала о своих планах на будущее.

– Если представить, что спорта нет в вашей жизни. Кем хотели бы стать, какая профессия ближе?
– Я, кстати, много об этом думала, – сказала Мельникова в интервью «Р-Спорту». – Даже не представляю! Хотя с детства хотела быть дизайнером, поэтому стремилась бы к творчеству, думаю.

– Почему нет? Может быть, после Олимпийских игр…
– 2028 года! Но пока что только спорт.

– В будущем, в любом случае, будет время.
– В будущем я, в любом случае, не очень хочу быть тренером. Мне нравятся абсолютно разные сферы, мне много что интересно, поэтому останавливаться на спорте не собираюсь. Но пока живу настоящим.

Напомним, 16-летняя Мельникова выиграла серебро Олимпиады в командном первенстве.

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