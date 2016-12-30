Ангелина Мельникова: В будущем не очень хочу быть тренером
Серебряный призер
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Ангелина Мельникова рассказала о своих планах
на будущее.
– Если представить,
что спорта нет в вашей жизни. Кем хотели бы стать, какая профессия ближе?
– Я, кстати, много об этом думала, – сказала Мельникова в интервью «Р-Спорту». – Даже не представляю! Хотя с детства хотела быть дизайнером, поэтому стремилась бы к творчеству, думаю.
– Почему нет? Может
быть, после Олимпийских игр…
– 2028 года! Но пока что только спорт.
– В будущем, в любом
случае, будет время.
– В будущем я, в любом случае, не очень хочу быть тренером. Мне нравятся абсолютно разные сферы, мне много что интересно, поэтому останавливаться на спорте не собираюсь. Но пока живу настоящим.
Напомним, 16-летняя Мельникова выиграла серебро Олимпиады в командном первенстве.