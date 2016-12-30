День в истории. Доменико Кришито – 30!

Сегодня, 30 декабря, свой юбилей отмечает защитник «Зенита» Доменико Кришито. Футболисту исполняется 30 лет.

Кришито выступает за питерский клуб с лета 2011 года. За шесть сезонов в Петербурге защитник провел 171 матч, забил 13 мячей и сделал 19 результативных передач. Вместе с «Зенитом» Кришито стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка России.

До перехода в российский клуб Кришито играл только в Италии. В послужном списке спортсмена такие клубы как «Дженоа» и «Ювентус». За национальную команду защитник выступает с 2009 года. В составе сборной Италии Кришито провел 22 матча.