Михаил Гершкович: Семак созрел для самостоятельной работы

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович прокомментировал назначение Сергея Семака главным тренером «Уфы».

«У Семака очень хорошая карьера игрока, работал длительное время в качестве помощника с известными тренерами. Сергей – очень грамотный парень. Могу сказать, что у него все получится. Я хочу просто пожелать ему успехов.

Нужно начинать самостоятельную карьеру, ведь так можно и остаться вторым тренером. А Сергей созрел для самостоятельной работы. Я приветствую такой шаг», – приводит «Р-Спорт» слова Гершковича.

Напомним, в пятницу «Уфа» объявила о подписании контракта с Семаком на полтора года. Семак сменил на посту главного тренера клуба Виктора Гончаренко, который возглавил ЦСКА.