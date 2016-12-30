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Виталий Мутко: Мы никогда не скрывали проблемы допинга, боролись с ним и будем бороться

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко подвел итоги уходящего года. 

- 2017 год будет насыщен спортивными стартами — и в нашей стране, и в других. Нам нужно набраться спокойствия, терпения и доказывать свою правоту. Если суммировать все обвинения, которые нам были высказаны в 2016 году, то никакой правовой основы под ними нет. И это безусловно. Четко видны двойные стандарты, в них нет правды. 

Наша позиция понятна: мы никогда не скрывали проблемы допинга, боролись с ним и будем бороться. Этому есть десятки примеров. Обвинения в наш адрес - политический шантаж, это видно. «Независимый эксперт» — это и судья, и прокурор, и обвинитель, и суд присяжных в одном лице. Он везде пытается вынести нам приговор. Тот же Международный паралимпийский комитет, не вдаваясь в суть, цинично и безразлично по отношению к сотням спортсменов принял решение о коллективном отстранении нашей сборной. Манипуляции с допинг-пробами невозможны — спортсмены международного пула находятся под тотальным контролем. 

Помимо того что мы готовы отстаивать добрые имена наших спортсменов, мы готовы строить систему (борьбы с допингом), которая должна быть идентичной во всем мире. А сейчас мы видим двойные стандарты, терапевтические решения, перекладывания с больной головы на здоровую. Российский спорт хотят дискредитировать, и будут новые проверки. Но когда-нибудь люди поймут, что это бесперспективный путь. Наши спортсмены выступают на крупных стартах, они продолжают соревноваться. Их поддерживает страна. И эта поддержка будет продолжаться, - цитирует Мутко ТАСС. 

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.

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