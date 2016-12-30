«Барселона» близка к подписанию контракта со Срной

Защитник «Шахтера» Дарио Срна близок к подписанию контракта с «Барселоной».

На этой неделе стороны провели успешные переговоры и сблизились по вопросу трансферной стоимости. Ожидается, что «Барселона» заплатит за 34-летнего хорвата четыре миллиона евро. А контракт защитника будет рассчитан на полтора сезона.

Напомним, Срна выступает за «Шахтер» с 2003 года, его контракт с клубом заканчивается летом 2017 года, после чего он может стать свободным агентом.

Срна уже давно договорился с «Барселоной» по условиям личного контракта, и весь декабрь ушел у каталонцев на то, чтобы сбить изначально запрашиваемую «Шахтером» цену в десять миллионов евро.

В «Барселоне» рассчитывают на то, что Срна станет основным игроком на правом фланге обороны, где не смогли закрепиться Серхи Роберто и Алеиш Видаль.