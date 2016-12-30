Шамиль Газизов: «Уфа» не рискует, назначая Семака главным тренером

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Сергея Семака главным тренером команды.

«У Сергея Богдановича такой огромный футбольный опыт во всех смыслах. Риск существует при любом назначении любого специалиста, но в нашем понимании «Уфа» риска не имеет при этом назначении. Мы надеемся, что будем только прогрессировать», – приводит «Р-Спорт» слова Газизова.

Напомним, в пятницу «Уфа» объявила о подписании контракта с Семаком на полтора года. Семак сменил на посту главного тренера клуба Виктора Гончаренко, который возглавил ЦСКА.

Ранее 40-летний тренер был ассистентом главного тренера «Зенита» и входил в тренерский штаб Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу. Также он помогал в сборной России Фабио Капелло и Леониду Слуцкому.