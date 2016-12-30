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Россияне выступят во всех пяти классах транспортных средств на «Дакаре»-2017

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Автомобиль команды "КАМАЗ-мастер"
Автомобиль команды "КАМАЗ-мастер"

Россия будет представлена во всех пяти классах транспортных средств на ралли-рейде «Дакар», который стартует 2 января в столице Парагвая Асунсьоне.

В классе мотоциклов выступят Анастасия Нифонтова и Александр Иванютин (оба – Husqvarna), в четвертый раз квадроцикл Yamaha поведет в бой Сергей Карякин, в классе автомобилей дебютирует 59-летний Сергей Шихотаров (Toyota), он же будет самым возрастным из россиян. Одним из фаворитов в классе багги считается Равиль Маганов на Polaris, и, наконец, четыре грузовика представят команду «КАМАЗ-мастер»: это экипажи Айрата Мардеева, Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова.

– В этом году я в четвертый раз приму участие в «Дакаре». Я настырный. – признается Сергей Карякин. – Все-таки выиграть «Дакар» – моя цель. Когда я сконцентрирован и нет усталости, то могу ехать очень быстро, но как только четкость сознания меняется – сбрасываю газ и еду медленно, пока не отдохну и не приду в себя. И я всегда помню, что на любой гонке есть возможность нажать красную кнопку, и тогда за тобой сразу вылетит вертолет и заберет с участка. Жизнь не стоит гонки.

Команда «КАМАЗ-мастер» выходит на старт «Дакара» с единственной целью – одержать победу в классе грузовиков.

– Изменения, внедренные нами в этом году, сильно влияют на поведение машины, – говорит победитель «Дакар»-2015 Айрат Мардеев в интервью официальному сайту команды. – Мы рассчитываем, что будем увереннее чувствовать себя на извилистых быстрых трассах, горных серпантинах, на высоте. Очень важно, как будет вести двигатель на высокогорном плато Альтиплано. В мощности теряют все, но выигрывает тот, кто лучше настроил моторы.

Всего на старт «Дакара» выйдут 316 транспортных средств из 59 стран мира. Маршрут «Дакара»-2017 проложен по территории трех стран — Парагвая, Боливии и Аргентины. Причем Парагвай примет гоночный караван впервые в истории. Гонка пройдет со 2 по 14 января. Маршрут составляет 8800 км, из которых 3900 километров придется на скоростные спецучастнки.

Напомним, что ралли «Дакар»-2017 будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

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