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На лечение Шумахера за три года ушло около 16 млн евро

Источник:  MirrorКомментарии

На лечение семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера за три года ушло около 16 миллионов евро, сообщает Mirror.

По информации источника, недельный курс лечения обходится Шумахеру в 130 тысяч евро. За ним круглосуточно ухаживает команда из 15 врачей. 

Напомним, в декабре 2013 года во французском Мерибеле немец ударился головой о камень, упав, катаясь на горных лыжах. Легенда «больших призов» был доставлен в местный госпиталь, где в итоге провел полгода. Гонщик перенес две операции и был погружен в медикаментозную кому. После того, как Шумахер пришел в себя, его перевезли в дома на берегу Женевского озера, где он по сей день проходит реабилитацию.

Последнее, что известно точно – Шумахер до сих пор не может ходить. Об этом заявил адвокат Феликс Дамм.  

Шумахер выступал в «Формуле-1» с 1991 по 2012 год за команды «Бенеттон», «Феррари» и «Мерседес». Он является семикратным чемпионом мира.

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