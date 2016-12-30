Цаллагов подписал контракт с «Зенитом»

Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов стал игроком «Зенита», говорится в сообщении на официальном сайте петербургского клуба.

26-летний футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт на 3,5 года.

Цаллагов начал выступать за основной состав «Крыльев» в 2010 году. За шесть лет, проведенных в самарском клубе, игрок, выступающий на позициях защитника и полузащитника, провел в премьер-лиге 150 матчей и забил шесть голов.

Напомним, ранее состав «Зенита» пополнили вратарь Андрей Лунев, пришедший из «Уфы», и бразильский полузащитник Эрнани, игравший за «Атлетико Паранаэнсе».

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