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Цаллагов подписал контракт с «Зенитом»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов стал игроком «Зенита», говорится в сообщении на официальном сайте петербургского клуба.

26-летний футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт на 3,5 года.

Цаллагов начал выступать за основной состав «Крыльев» в 2010 году. За шесть лет, проведенных в самарском клубе, игрок, выступающий на позициях защитника и полузащитника, провел в премьер-лиге 150 матчей и забил шесть голов. 

Напомним, ранее состав «Зенита» пополнили вратарь Андрей Лунев, пришедший из «Уфы», и бразильский полузащитник Эрнани, игравший за «Атлетико Паранаэнсе». 

«Перед «Зенитом» так переживал, что упал с кровати». Все об Ибрагиме Цаллагове

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