Евгений Трефилов: Обо мне всякое писали, а как только успех, сразу говорят, как мы любим тебя, родного

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов рассказал об отношении к Интернету.

«Я говорю родным, не смотрите мои матчи. Но жена посматривает, или дочь с сыном. Я не хочу, чтобы они смотрели, нервничали. Хватит одного идиота в семье. А тут еще они купили жене долбаный «самогонный аппарат» – компьютер. Жена теперь сама лазит по интернету, читает, смотрит и все гадости, которые пишут, знает.

Был период, когда меня попросили уйти из гандбола. В это время в интернете появлялись такие высказывания неприятные обо мне. Родные видели это, читали. Интернет – это помойка. Но меня убивает другое. Вот они писали обо мне всякое, а потом как только успех, сразу говорят, как мы любим тебя, родного. Ребята, не гоните мне пургу! Только что вы все ненавидели меня, ну тогда не расцеловывайте потом взасос в десны. Немного думайте, что делаете. А сейчас это сплошь и рядом. «Мы ожидали такого успеха!». Ну чего вы врете, ребята? Ожидали, когда я вляпаюсь, это точно», – приводит «Р-Спорт» слова Трефилова.

Напомним, по итогам 2016 года Трефилов был признан лучшим тренером России.