Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)2 : 10Канада (U-20)
Баскетбол  УНИКС- : -Панатинаикос
Футбол  Халл Сити- : -Эвертон
Хоккей  Динамо Минск- : -Канада
Хоккей  Лугано- : -Давос
Хоккей  Швейцария (U-20)- : -Дания (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Трефилов: Обо мне всякое писали, а как только успех, сразу говорят, как мы любим тебя, родного

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов рассказал об отношении к Интернету.

«Я говорю родным, не смотрите мои матчи. Но жена посматривает, или дочь с сыном. Я не хочу, чтобы они смотрели, нервничали. Хватит одного идиота в семье. А тут еще они купили жене долбаный «самогонный аппарат» – компьютер. Жена теперь сама лазит по интернету, читает, смотрит и все гадости, которые пишут, знает.

Был период, когда меня попросили уйти из гандбола. В это время в интернете появлялись такие высказывания неприятные обо мне. Родные видели это, читали. Интернет – это помойка. Но меня убивает другое. Вот они писали обо мне всякое, а потом как только успех, сразу говорят, как мы любим тебя, родного. Ребята, не гоните мне пургу! Только что вы все ненавидели меня, ну тогда не расцеловывайте потом взасос в десны. Немного думайте, что делаете. А сейчас это сплошь и рядом. «Мы ожидали такого успеха!». Ну чего вы врете, ребята? Ожидали, когда я вляпаюсь, это точно», – приводит «Р-Спорт» слова Трефилова.

Напомним, по итогам 2016 года Трефилов был признан лучшим тренером России.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Шишкарев: Главными задачами является попадание сборных России по гандболу на Игры-2020Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев рассказал о поставленных задачах перед организацией на ближайший цикл.Евгений Трефилов: Чемпионат Европы открыл очень много наших проблемГлавный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов оценил выступление национальной команды на чемпионате Европы в Швеции.Россия и Венгрия сыграли вничью на чемпионате ЕвропыРоссия и Венгрия сыграли вничью на чемпионате ЕвропыСборная России сыграла вничью с командой Венгрии в матче основного группового раунда чемпионата Европы (26:26).Евгений Трефилов: Как раньше говорили: «Служу Советскому Союзу»…Евгений Трефилов: Как раньше говорили: «Служу Советскому Союзу»…Сегодня в Москве Минспорта России наградило лауреатов уходящего года в области физической культуры и спорта.Чемпионат Европы. Венгрия – Россия – 26:26. Как это былоМатч основного группового этапа чемпионата Европы по гандболу на сайте «Советского спорта».Трефилов признан лучшим тренером 2016 годаГлавный тренер женской сборной России Евгений Трефилов стал лучшим тренером по версии Национальной премии в области физической культуры и спорта в номинации «Гордость России».Сергей Шишкарев: Трефилов продолжит работу на посту главного тренера сборнойПрезидент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал, что главный тренер сборной России Евгений Трефилов продолжит работу с командой.Анна Вяхирева: В матче с Данией в кои-то веки была битва с нашей стороныПравая полусредняя сборной России Анна Вяхирева после ничьей с Данией (26:26) на чемпионате Европы в Швеции прокомментировала результат команды на турнире.Сергей Шишкарев: Я не дам Трефилова в обидуПрезидент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался о методах работы главного тренера сборной России Евгения Трефилова.Сергей Шишкарев: После матча с Данией половина нашей команды рыдалаПрезидент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев прокомментировал ничью с Данией (26:26), которая лишила российских спортсменок на выход в полуфинал чемпионата Европы.Евгений Трефилов: Датчанки «месили» сегодня российских королевГлавный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал ничью с командой Дании (26:26), которая не позволила российским спортсменкам выйти в полуфинал турнира.Евгений Трефилов: Сегодня было желание написать заявление об уходеЕвгений Трефилов: Сегодня было желание написать заявление об уходеГлавный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал ничью с командой Дании (26:26), которая не позволила российским спортсменкам выйти в полуфинал турнира.Сборная России сыграла вничью с Данией и не вышла в полуфинал ЧЕСборная России сыграла вничью с Данией и не вышла в полуфинал ЧЕВ матче четвертого тура группового этапа чемпионата Европы по гандболу женская сборная России сыграла вничью с командой Дании (26:26).Гандбол. Чемпионат Европы. Дания – Россия. Как это былоВо вторник вечером в матче основного группового этапа чемпионата Европы по гандболу сыграют сборные России и Дании.Сборная России заявила вратаря Трусову перед матчем с ДаниейТренерский штаб сборной России во главе с Евгением Трефиловым произвел замену в составе команды перед матчем основного раунда Евро-2016 с Данией.Карина Сабирова: Надо как следует настроиться на Данию, тогда все получитсяЛевая полусредняя сборной России Карина Сабирова высказалась о сборной Дании, с которой российская команда сыграет во вторник на чемпионате Европы в Швеции.Трефилов извинился перед Ростовом-на-ДонуГлавный тренер женской сборной России Евгений Трефилов принес извинения жителям Ростова-на-Дону за резкие высказывания в адрес города во время матча чемпионата Европы с Чехией (26:24).Сергей Шишкарев: Российские гандболистки вышли на матч против Чехии как на плахуПрезидент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев поделился эмоциями от игры российской команды против команды Чехии в матче чемпионата Европы.Людмила Постнова: На матч с Чехией вышли соннымиКапитан сборной России по гандболу Людмила Постнова поделилась впечатлениями от игры чемпионата Европы против команды Чехии.Анна Сень: Вышли с настроем закидать сборную Чехии мячамиРоссийская гандболистка Анна Сень поделилась впечатлениями от игры чемпионата Европы против команды Чехии.
Главные новости
Футбол
Цаллагов подписал контракт с «Зенитом»
Футбол
Сергей Семак стал главным тренером «Уфы»
Футбол
Сергей Семак: Волнение есть, но единственный способ получить тренерский опыт – начать работать
Скелетон
Четыре российских скелетониста отстранены в связи с расследованием МОК
Футбол
Ибрагим Цаллагов: Пример Анюкова стоит перед глазами, хочу его повторить
Хоккей
ИИХФ объяснила, почему не разрешила начать матч Канада – Россия с минуты молчания
Футбол
Шамиль Газизов: «Уфа» не рискует, назначая Семака главным тренером
Футбол
«Барселона» близка к подписанию контракта со Срной
Другие
Виталий Мутко: Мы никогда не скрывали проблемы допинга, боролись с ним и будем бороться
Футбол
День в истории. Доменико Кришито – 30!
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Евгений Трефилов
Евгений Трефиловвсе новости