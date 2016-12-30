Ибрагим Цаллагов: Разговоров о переходе в «Зенит» было много. Сначала относился к ним как к слухам

Защитник Ибрагим Цаллагов, ранее подписавший контракт с «Зенитом», рассказал о своем трансфере из «Крыльев Советов».

- Ходило много слухов и разговоров о вашем переходе и вот вы - в «Зените». Ваши чувства?

- Разговоров действительно было очень много, и сначала я к ним относился именно как к слухам. Но затем я пообщался с руководством «Крыльев Советов», которое подтвердило заинтересованность петербуржцев ко мне. После чего уже пошла работа по оформлению моего трансфера.

- Всю свою профессиональную карьеру вы провели в «Крыльях Советов». Тяжело далось решение покинуть Самару и переехать в новое и незнакомое для вас место?

- Несмотря на то что «Зенит» - это величина в российском и европейском футболе, этот шаг дался мне нелегко. В «Крылья Советов» я пришел совсем мальчишкой, получил в Самаре закалку и стал профессионалом. Городу, команде и ее болельщикам я многим обязан. Но, конечно, я понимаю, что в Петербурге для меня открываются новые возможности в футбольном плане.

А покидать Самару, в которой я провел восемь замечательных лет и пережил много всего с командой, действительно тяжело. Хочу поблагодарить «Крылья Советов», и в особенности их болельщиков. Но, насколько я знаю, петербургские и самарские болельщики близки и очень хорошо относятся друг к другу, так что этот факт меня греет.

- С кем вы советовались при переходе в «Зенит»?

- «Зенит» - очень известная команда, так что никаких справок наводить не нужно было. Я советовался только со своими родственниками и друзьями. Среди них было несколько футболистов, но к Петербургу они никакого отношения не имеют. Главное было самому принять решение и поддерживает ли тебя семья в этом вопросе. Семья была за, - приводит слова Цаллагова официальный сайт «Зенита».

Напомним, 26-летний футболист заключил с петербургским клубом контракт на 3,5 года. В составе «Крыльев Советов» защитник провел шесть лет. За самарский клуб Цаллагов провел 150 матчей в премьер-лиге и забил шесть голов.

Воспитанник «Крыльев Советов» стал третьим игроком, пополнившим состав «Зенита» в декабре. Ранее в петербургский клуб перешли вратарь Андрей Лунев и бразильский полузащитник Эрнани.