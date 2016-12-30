ИИХФ объяснила, почему не разрешила начать матч Канада – Россия с минуты молчания

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объяснила, почему не разрешила провести минуту молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Сочи на матче молодежного чемпионата мира Россия - Канада.

«Российская сторона обратилась к нам с просьбой провести минуту молчания и надеть чёрные траурные повязки. Мы позволили хоккеистам надеть их, но не могли допустить проведения минуты молчания. ИИХФ не проводит минуты молчания по событиям, которые не имеют прямого отношения к хоккею», — говорится в сообщении федерации, поступившем в RT.

25 декабря произошла авиакатастрофа Ту-154, который следовал по маршруту Москва-Адлер-авиабаза Хмеймим (Сирия). Среди 92 членов экипажа и пассажиров этого рейса были артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, журналисты «Первого канала», телеканалов «Звезда» и НТВ».



Матч Канада – Россия состоялся 27 декабря, подопечные Валерия Брагина потерпели поражение со счетом 3:5.

Цинизм по-канадски. Почему России не позволили начать матч с минуты молчания