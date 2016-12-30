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Елена Исинбаева: Допинг в России ничем не отличается от допинга в других странах

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева подвела итоги уходящего года.

- Для меня этот год был двоякий – и хороший, и плохой, – поделилась Елена с Sobesednik.ru. – Из плохого... не могу сказать, что только недопуск на Олимпийские игры. Все-таки это очень обидно: не участвовать, когда ты точно знаешь, что готов выиграть золотую медаль, причем третью. Если посмотреть с другой стороны – утешает то, что я закончила свою карьеру победой. На чемпионате России показала лучший результат в мире. Кроме этого, была избрана в Международный олимпийский комитет и возглавила наблюдательный совет РУСАДА, поэтому жаловаться мне не на что. Если смотреть через призму не себя, а своей деятельности, то для меня год положительный.

Да, у нас большие проблемы, но концентрировать все расследование на одной стороне – это политика. Мы знаем, что во всем мире есть атлеты с допинговой историей, которые выступают на международном уровне, в том числе и на Олимпийских играх. Допинг в России ничем не отличается от допинга в других странах. Хочется улучшений и в спортивной сфере, и в политической, и везде-везде, где только возможно. Хочется уже какого-то позитива, чего всем и желаю, - цитирует Исинбаеву «Собеседник».

Напомним, Елена Исинбаева не смогла принять участие в Олимпиаде-2016 из-за санкций, наложенных IAAF на Всероссийскую федерацию легкой атлетики по результатам расследования допинговых случаев и ряда дисквалификаций.

7 декабря Исинбаева возглавила наблюдательный совет РУСАДА, сняв свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА. 

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