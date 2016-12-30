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«Реал» отказался от идеи трансфера Де Хеа и нацелился на Куртуа

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа может вернуться в чемпионат Испании летом 2017 года. 

Как сообщает издание The Sun, на игрока сборной Бельгии претендует мадридский «Реал». Отмечается, что для «сливочных» этот футболист является главной трансферной целью. Также сообщается, что в стане испанского клуба отказались от идеи приобретения голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

Ранее сообщалось, что Куртуа в беседе со своими партнерами по «Челси» заявил о желании выступать за «Реал».

В нынешнем сезоне 24-летний голкипер провел во всех турнирах 18 матчей, пропустил 11 голов и в 11-ти встречах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 35 млн евро, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2019 года.

Отметим, что до переезда в чемпионат Англии вратарь защищал цвета мадридского «Атлетико».

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