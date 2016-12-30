«Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно рассчитывает приобрести Иско

Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон продолжает привлекать внимание европейских клубов. Об этом сообщает издание Daily Mirror.



По информации источника, на игрока сборной Испании претендует «Тоттенхэм». Отмечается, что лондонский клуб планирует приобрести футболиста в январе 2017 года.



Также сообщается, что в стане «шпор» хотят воспользоваться недовольством Иско, который не является игроком основного состава. Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино готов гарантировать полузащитнику место в стартовом составе.



На данный момент в активе игрока 14 матчей, 2 гола и 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает 24-летнего Иско в 35 млн евро, а его нынешний контракт с мадридским клубом рассчитан до 2019 года.



Стоит отметить, что помимо «Тоттенхэма», на испанца претендуют мюнхенская «Бавария», «Милан» и лондонский «Арсенал».