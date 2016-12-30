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Ибрагим Цаллагов: Пример Анюкова стоит перед глазами, хочу его повторить

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник Ибрагим Цаллагов, подписавший контракт с «Зенитом», поделился ожиданиями от выступления за петербургский клуб.

- В этом сезоне вы большую часть игр провели на позиции правого защитника, затем перешли в опорную зону. При этом у вас есть еще и опыт игры на левом краю обороны. Какая позиция вам больше всего самому симпатична?
- Изначально я был опорником, но в Самаре так сложились обстоятельства, что мне пришлось играть справа в защите. Успел поиграть и на противоположном фланге. Но для меня это только плюс, потому что футболист, который может сыграть на нескольких позициях, вдвойне полезен команде.

- Вы не первый игрок, который переходит из «Крыльев Советов» в «Зенит». Вдохновляет ли вас пример Александра Анюкова, который стал настоящей легендой петербургского футбола?
- Пример Анюкова действительно стоит перед глазами, и хотелось бы его повторить.

- У «Зенита» есть особая традиция для новичков - туннель, в котором особо усердствует Артем Дзюба. Готовы к этому испытанию?
- Да, я слышал об этом, и про Дзюбу в том числе. Но это самое меньшее, на что я готов в «Зените». Если надо пройти такой обряд посвящения, значит, с радостью пройду. Думаю, это хорошая и нужная традиция. Возможно, она сразу раскрепощает новых игроков, - приводит слова Цаллагова официальный сайт «Зенита».

«Перед «Зенитом» так переживал, что упал с кровати». Все об Ибрагиме Цаллагове

Напомним, Александр Анюков выступает за петербургский клуб с лета 2005 года.

Ибрагим Цаллагов ранее подписал контракт с «Зенитом» сроком на 3,5 года. С 2010 года 26-летний футболист выступал за «Крылья Советов». В составе самарцев защитник забил шесть голов в 150 матчах чемпионата России.

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