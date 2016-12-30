Четыре российских скелетониста отстранены в связи с расследованием МОК
Международный
олимпийский комитет проводит расследование в отношении четырех российских
скелетонистов, которые подозреваются в нарушении допинговых правил.
Расследование было инициировано на основании второй части доклада Ричарда
Макларена, которая была представлена 9 декабря.
На время расследования Международная федерация бобслея и скелетона отстранила четырех российских скелетонистов, имена которых не называются.
«После публикации доклада Макларена для нас наступили трудные времена, – говорится в заявлении президента Международной федерации бобслея (IBSF) и скелетона Иво Ферриани. – IBSF настроена предпринять все необходимые шаги для восстановления целостности спорта. Это требует совместных усилий всех заинтересованных сторон. Федерация бобслея и скелетона подтвердила свою полную поддержку для выяснения вопроса, связанного с обвинениями».
Напомним, ранее Международная федерация бобслея и скелетона отобрала у Сочи право проведения чемпионата мира 2017 года.