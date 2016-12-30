Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)2 : 10Канада (U-20)
Баскетбол  УНИКС- : -Панатинаикос
Футбол  Халл Сити- : -Эвертон
Хоккей  Динамо Минск- : -Канада
Хоккей  Лугано- : -Давос
Хоккей  Швейцария (U-20)- : -Дания (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Семак: Волнение есть, но единственный способ получить тренерский опыт – начать работать

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Российский специалист Сергей Семак прокомментировал назначение на пост главного тренера «Уфы».

«Безусловно, рад, прекрасно понимаю, что легко не будет. Для меня это вызов и, естественно, те начинания, которые есть у клуба, нужно продолжать. Полны сил для того, чтобы приступить и начать работать. 

Какие-то технические детали контракта решались недолго. Я уже раньше говорил в интервью, что пора начинать работать. Последовало интересное предложение, интерес и с моей стороны был. Решали некоторые вопросы с «Зенитом», потому что у меня был действующий контракт. Хочется поблагодарить и «Зенит» и команду, с которой меня связано много хороших моментов в моей жизни.

Также благодарю руководство «Уфы» за доверие. Я, в свою очередь, постараюсь сделать максимум на что способен. Волнение есть и это нормально. Единственный способ получить тренерский опыт – начать работать. Рад шансу, который мне предоставился», – сказал специалист в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Семак, ранее работавший в тренерском штабе «Зенита», заменил на посту наставника «Уфы» Виктора Гончаренко. Последний вернулся в московский ЦСКА в связи с уходом Леонида Слуцкого.

На данный момент «Уфа» занимает 8 место в таблице РФПЛ, набрав после 17-ти туров 25 очков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ролан Гусев: Руководство «Уфы» сделало правильный шаг, назначив СемакаБывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал назначение Сергея Семака главным тренером «Уфы».«Зенит» подпишет Ракицкого и Тайсона? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» подпишет Ракицкого и Тайсона? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Шамиль Газизов: «Уфа» не рискует, назначая Семака главным тренеромГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Сергея Семака главным тренером команды.Михаил Гершкович: Семак созрел для самостоятельной работыПредседатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович прокомментировал назначение Сергея Семака главным тренером «Уфы».Сергей Семак стал главным тренером «Уфы»Тренер «Зенита» Сергей Семак покинул петербургский клуб и возглавил «Уфу», сообщает официальный сайт уфимского клуба.«Уфа» проведет сборы на Кипре и в ТурцииСтал известен план подготовки «Уфы» к весенней части чемпионата России.Тимощук может стать помощником Семака в «Уфе»Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук может войти в тренерский штаб «Уфы», который, скорее всего, возглавит Сергей Семак, сообщает ФАН.Будковский может перейти из «Анжи» в «Уфу»Форвард «Анжи» Филипп Будковский может сменить клуб. Интерес к нему проявляет «Уфа».«Краснодар» и «Рубин» претендуют на полузащитника «Уфы» СтоцкогоХавбек «Уфы» Дмитрий Стоцкий этой зимой может сменить клубную прописку.Сильвестр Игбун: Я действительно хочу покинуть «Уфу»Нападающий Сильвестр Игбун сообщил, что его уход из «Уфы» - вопрос времени.Андрей Лунев: Мне сказали, что надо опасаться ДзюбуАндрей Лунев: Мне сказали, что надо опасаться ДзюбуНовый вратарь «Зенита» Андрей Лунев дал интервью «Советскому спорту».Из любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клубаИз любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клубаАндрей Лунев играл в «Торпедо» с Булатовым, в «Истре» - с Новосельцевым, а сегодня стал игроком «Зенита» – «Советский спорт» собрал главное.Андрей Лунев: Переход в «Зенит»? В последнее время в моей карьере все развивается очень стремительно и неожиданноГолкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Шамиль Газизов: В дальнейшем Лунев – игрок сборной РоссииГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал переход голкипера Андрея Лунева в «Зенит».Андрей Лунев: Когда судьба предоставляет шанс перейти в «Зенит», этим надо воспользоватьсяГолкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Официально: Андрей Лунев перешел в «Зенит»Официально: Андрей Лунев перешел в «Зенит»Голкипер «Уфы» Андрей Лунев продолжит карьеру в «Зените», сообщает официальный сайт петербургского клуба.«Краснодар» предлагал Луневу в 1,5 раза больше, чем «Зенит»Вратарь «Уфы» Андрей Лунев мог стать игроком «Краснодара», сообщает «Матч ТВ».Борис Игнатьев: В «Зените» Луневу важно не начать смотреть на людей снизу вверхВице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев, работавший в свое время в столичном клубе с вратарем «Уфы» Андреем Луневым, поделился мнением о его перспективах в «Зените».Лунев прошел медосмотр в «Зените» (фото)Вратарь «Уфы» Андрей Лунев прошел медосмотр в Петербурге.Виктор Васин: Не хочу говорить громкие слова, на возраст Игнашевича и Березуцких вообще не смотрюЗащитник Виктор Васин, первую половину сезона отыгравший на правах аренды в «Уфе», рассказал, с каким настроем возвращается в ЦСКА.
Главные новости
Футбол
Цаллагов подписал контракт с «Зенитом»
Футбол
Сергей Семак стал главным тренером «Уфы»
Футбол
Сергей Семак: Волнение есть, но единственный способ получить тренерский опыт – начать работать
Скелетон
Четыре российских скелетониста отстранены в связи с расследованием МОК
Футбол
Ибрагим Цаллагов: Пример Анюкова стоит перед глазами, хочу его повторить
Хоккей
ИИХФ объяснила, почему не разрешила начать матч Канада – Россия с минуты молчания
Футбол
Шамиль Газизов: «Уфа» не рискует, назначая Семака главным тренером
Футбол
«Барселона» близка к подписанию контракта со Срной
Другие
Виталий Мутко: Мы никогда не скрывали проблемы допинга, боролись с ним и будем бороться
Футбол
День в истории. Доменико Кришито – 30!
все новости
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Сергей Семак
Сергей Семаквсе новости