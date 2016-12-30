Сергей Семак: Волнение есть, но единственный способ получить тренерский опыт – начать работать

Российский специалист Сергей Семак прокомментировал назначение на пост главного тренера «Уфы».



«Безусловно, рад, прекрасно понимаю, что легко не будет. Для меня это вызов и, естественно, те начинания, которые есть у клуба, нужно продолжать. Полны сил для того, чтобы приступить и начать работать.



Какие-то технические детали контракта решались недолго. Я уже раньше говорил в интервью, что пора начинать работать. Последовало интересное предложение, интерес и с моей стороны был. Решали некоторые вопросы с «Зенитом», потому что у меня был действующий контракт. Хочется поблагодарить и «Зенит» и команду, с которой меня связано много хороших моментов в моей жизни.

Также благодарю руководство «Уфы» за доверие. Я, в свою очередь, постараюсь сделать максимум на что способен. Волнение есть и это нормально. Единственный способ получить тренерский опыт – начать работать. Рад шансу, который мне предоставился», – сказал специалист в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Семак, ранее работавший в тренерском штабе «Зенита», заменил на посту наставника «Уфы» Виктора Гончаренко. Последний вернулся в московский ЦСКА в связи с уходом Леонида Слуцкого.

На данный момент «Уфа» занимает 8 место в таблице РФПЛ, набрав после 17-ти туров 25 очков.