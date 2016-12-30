Ролан Гусев: Руководство «Уфы» сделало правильный шаг, назначив Семака

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал назначение Сергея Семака главным тренером «Уфы».

- Все правильно, что дают шансы молодым специалистам, - сказал Гусев. - Тем более Сергей - начитанный, методичный. Мы вместе учились в высшей школе тренеров, и было видно, что у него есть все предпосылки стать главным тренером. Руководство «Уфы» сделало правильный шаг, назначив Семака. Это молодой и амбициозный тренер. Какой смысл ходить по кругу? Надо давать шансы новым лицам. Иначе мы всю жизнь будем в нафталине копошиться.

Напомним, в пятницу «Уфа» объявила о подписании контракта с Семаком на полтора года. Семак сменил на посту главного тренера клуба Виктора Гончаренко, который возглавил ЦСКА.

Ранее 40-летний тренер был ассистентом главного тренера «Зенита» и входил в тренерский штаб Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу. Также он помогал в сборной России Фабио Капелло и Леониду Слуцкому.