Конте планирует пригласить в «Челси» Фернандо Льоренте

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что в зимнее трансферное окно клуб должен приобрести нападающего. Об этом сообщает издание AS.



По информации источника, итальянский специалист хочет видеть в лондонском клубе форварда «Суонси» Фернандо Льоренте, с которым он знаком по совместной работе в «Ювентусе». Отмечается, что таким образом наставник «синих» планирует снизить нагрузку на основного форварда команды Диего Косту.



В нынешнем сезоне 31-летний Льоренте провел во всех турнирах 16 матчей и забил 6 голов. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Испании в 6 млн евро, а его контракт с «Суонси» рассчитан до 2018 года.