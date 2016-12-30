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Конте планирует пригласить в «Челси» Фернандо Льоренте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что в зимнее трансферное окно клуб должен приобрести нападающего. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, итальянский специалист хочет видеть в лондонском клубе форварда «Суонси» Фернандо Льоренте, с которым он знаком по совместной работе в «Ювентусе». Отмечается, что таким образом наставник «синих» планирует снизить нагрузку на основного форварда команды Диего Косту.

В нынешнем сезоне 31-летний Льоренте провел во всех турнирах 16 матчей и забил 6 голов. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Испании в 6 млн евро, а его контракт с «Суонси» рассчитан до 2018 года.

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