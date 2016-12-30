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Защитник сборной Словении Балажиц стал игроком «Урала»

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Центральный защитник из Словении Грегор Балажиц стал игроком «Урала», сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на 2,5 года. 

Словенский защитник начинал свою карьеру в молодежной команде португальской «Бенфики», а также в словенском клубе «Мура». После выступал в Испании, сначала за молодежный состав «Эспаньола», а затем за клуб «Агилас», играющий в Сегунде Б. В январе 2008 года Балажиц вернулся в Словению, где пополнил состав «Горицы». Вместе с «Горицей» Балажиц трижды завоевывал медали национального первенства - серебро и две бронзы.

 С 2011 по 2014 годы Грегор Балажиц защищал цвета украинского клуба «Карпаты» (Львов). В чемпионате Украины на его счету 79 матчей  и 7 голов. В январе 2015 года, по истечению контракта с «Карпатами», Грегор перешел в белградский «Партизан», где и выступал до перехода в «Урал».

С 2004 по 2009 годы Балажиц выступал за сборные своей страны – юношеские и молодежную. А в 2013 году Грегор дебютировал за главную национальную сборную Словении. 

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