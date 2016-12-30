Арустамян сообщил о трансфере Ахмедова в «Шанхай СИПГ»

читайте также

«Краснодар» объявил об уходе Енджейчика в «Легию» 29-летний защитник Артур Енджейчик покидает «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Рыбка сменит киевское «Динамо» на «Карабюкспор» Голкипер киевского «Динамо» Александр Рыбка перейдет в «Карабюкспор». Об этом сообщил вице-президент турецкого клуба Толга Гюл.

«Бешикташ» договорился с «Шахтером» об аренде защитника Соболя Защитник Эдуард Соболь перейдет на правах аренды в «Бешикташ». Как сообщает турецкое издание Milliyet, переход состоится зимой.

«Краснодар» объявил о переходе Ахмедова в «Шанхай СИПГ» Как сообщает официальный сайт «Краснодара», полузащитник Одил Ахмедов продолжит карьеру в чемпионате Китая.

Конте планирует пригласить в «Челси» Фернандо Льоренте Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что в зимнее трансферное окно клуб должен приобрести нападающего. Об этом сообщает издание AS.

«Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно рассчитывает приобрести Иско Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон продолжает привлекать внимание европейских клубов. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

«Реал» отказался от идеи трансфера Де Хеа и нацелился на Куртуа Голкипер «Челси» Тибо Куртуа может вернуться в чемпионат Испании летом 2017 года.

Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай. Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

«Барселона» близка к подписанию контракта со Срной Защитник «Шахтера» Дарио Срна близок к подписанию контракта с «Барселоной».

Вениамин Мандрыкин: «Краснодар» лучше, чем «Спартак», а «Зенит» сейчас играет вполноги Бывший вратарь московского ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин объяснил, почему на данный момент «Спартак» лидирует в чемпионате России.

«Зенит» не продаст Витселя «Ювентусу» в январе Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в зимнее трансферное окно не покинет петербургский клуб и не перейдет в «Ювентус», сообщает Juvenews.eu.

Китайский клуб предложил Витселю оклад в 18 млн евро Итальянский журналист издания La Stampa Массимилиано Нероззи сообщил, что китайский клуб предлагал полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю четырехлетний контракт с зарплатой в 18 миллионов евро за сезон.

«Спартак» может приобрести Канунникова и Полоза Московский «Спартак» интересуется нападающим «Ростова» Дмитрием Полозом и полузащитником «Рубина» Максимом Канунниковым, сообщает Bobsoccer.

Марк Бартра: Убеждаю Обамеянга не переходить в «Реал» Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра не советует своему товарищу по команде Пьеру-Эмерику Обамеянгу переходить в мадридский «Реал».

Китайский клуб предложил «Реалу» 300 миллионов евро за переход Роналду Один из китайских клубов предложил 300 миллионов евро мадридскому «Реалу» за трансфер нападающего Криштиану Роналду.

Нападающий «Урала» Лунгу может перейти в «Аль-Джазиру» Нападающий «Урала» Чисамба Лунгу может продолжить карьеру в эмиратском клубе «Аль-Джазира», сообщает 66.ru.

Виталий Кафанов: «Ростов» хотел купить Крицюка, но узнали стоимость и отказались Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал об интересе донского клуба к голкиперу «Краснодара» Станиславу Крицюку, а также дал оценку нынешнему стражу ворот «Ростова» Сослану Джанаеву.

Экс-полузащитник «Спартака» Кариока может переехать в Китай за 8 млн евро Бывший полузащитник «Спартака» Рафаэль Кариока, выступающий за бразильский «Атлетико Минейро», получил предложение от китайского клуба, название которого не упоминается, сообщает Goal.com.

«Барселона» нацелилась на Ивановича Защитник «Челси» Бранислав Иванович близок к переезду в чемпионат Испании. Об этом сообщает издание The Sun.