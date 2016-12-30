Арустамян сообщил о трансфере Ахмедова в «Шанхай СИПГ»
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился инсайдом относительно будущего полузащитника «Краснодара» и сборной Узбекистана Одила Ахмедова.
«Игрок «Краснодара» Одил Ахмедов переходит в китайский «Шанхай СИПГ», клуб Халка, Оскара, Виллаш-Боаша. Сумма трансфера более 7 млн евро», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.
В нынешнем сезоне РФПЛ 29-летний полузащитник провел 14 матчей и отдал одну голевую передачу.
Отметим, что в «Шанхай СИПГ» трудятся два бывших представителя «Зенита»: экс-наставник питерской команды Андре-Виллаш Боаш и бывший полузащитник сине-бело-голубых Халк.
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