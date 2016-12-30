Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)2 : 10Канада (U-20)
Баскетбол  УНИКС- : -Панатинаикос
Футбол  Халл Сити- : -Эвертон
Хоккей  Динамо Минск- : -Канада
Хоккей  Лугано- : -Давос
Хоккей  Швейцария (U-20)- : -Дания (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Арустамян сообщил о трансфере Ахмедова в «Шанхай СИПГ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился инсайдом относительно будущего полузащитника «Краснодара» и сборной Узбекистана Одила Ахмедова.

«Игрок «Краснодара» Одил Ахмедов переходит в китайский «Шанхай СИПГ», клуб Халка, Оскара, Виллаш-Боаша. Сумма трансфера более 7 млн евро», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.

В нынешнем сезоне РФПЛ 29-летний полузащитник провел 14 матчей и отдал одну голевую передачу. 

Отметим, что в «Шанхай СИПГ» трудятся два бывших представителя «Зенита»: экс-наставник питерской команды Андре-Виллаш Боаш и бывший полузащитник сине-бело-голубых Халк.

Тренер: Ахмедов не собирается покидать «Краснодар»

«Зенит» подпишет Ракицкого и Тайсона? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Краснодар» объявил об уходе Енджейчика в «Легию»29-летний защитник Артур Енджейчик покидает «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.Рыбка сменит киевское «Динамо» на «Карабюкспор»Голкипер киевского «Динамо» Александр Рыбка перейдет в «Карабюкспор». Об этом сообщил вице-президент турецкого клуба Толга Гюл.«Бешикташ» договорился с «Шахтером» об аренде защитника СоболяЗащитник Эдуард Соболь перейдет на правах аренды в «Бешикташ». Как сообщает турецкое издание Milliyet, переход состоится зимой.«Краснодар» объявил о переходе Ахмедова в «Шанхай СИПГ»Как сообщает официальный сайт «Краснодара», полузащитник Одил Ахмедов продолжит карьеру в чемпионате Китая.Конте планирует пригласить в «Челси» Фернандо ЛьорентеГлавный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что в зимнее трансферное окно клуб должен приобрести нападающего. Об этом сообщает издание AS.«Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно рассчитывает приобрести ИскоПолузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон продолжает привлекать внимание европейских клубов. Об этом сообщает издание Daily Mirror.«Реал» отказался от идеи трансфера Де Хеа и нацелился на КуртуаГолкипер «Челси» Тибо Куртуа может вернуться в чемпионат Испании летом 2017 года.Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай. Таблица трансферов РФПЛЦаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Барселона» близка к подписанию контракта со СрнойЗащитник «Шахтера» Дарио Срна близок к подписанию контракта с «Барселоной».Вениамин Мандрыкин: «Краснодар» лучше, чем «Спартак», а «Зенит» сейчас играет вполногиБывший вратарь московского ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин объяснил, почему на данный момент «Спартак» лидирует в чемпионате России.«Зенит» не продаст Витселя «Ювентусу» в январеПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель в зимнее трансферное окно не покинет петербургский клуб и не перейдет в «Ювентус», сообщает Juvenews.eu.Китайский клуб предложил Витселю оклад в 18 млн евроИтальянский журналист издания La Stampa Массимилиано Нероззи сообщил, что китайский клуб предлагал полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю четырехлетний контракт с зарплатой в 18 миллионов евро за сезон.«Спартак» может приобрести Канунникова и ПолозаМосковский «Спартак» интересуется нападающим «Ростова» Дмитрием Полозом и полузащитником «Рубина» Максимом Канунниковым, сообщает Bobsoccer.Марк Бартра: Убеждаю Обамеянга не переходить в «Реал»Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра не советует своему товарищу по команде Пьеру-Эмерику Обамеянгу переходить в мадридский «Реал».Китайский клуб предложил «Реалу» 300 миллионов евро за переход РоналдуОдин из китайских клубов предложил 300 миллионов евро мадридскому «Реалу» за трансфер нападающего Криштиану Роналду.Нападающий «Урала» Лунгу может перейти в «Аль-Джазиру»Нападающий «Урала» Чисамба Лунгу может продолжить карьеру в эмиратском клубе «Аль-Джазира», сообщает 66.ru.Виталий Кафанов: «Ростов» хотел купить Крицюка, но узнали стоимость и отказалисьТренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал об интересе донского клуба к голкиперу «Краснодара» Станиславу Крицюку, а также дал оценку нынешнему стражу ворот «Ростова» Сослану Джанаеву.Экс-полузащитник «Спартака» Кариока может переехать в Китай за 8 млн евроБывший полузащитник «Спартака» Рафаэль Кариока, выступающий за бразильский «Атлетико Минейро», получил предложение от китайского клуба, название которого не упоминается, сообщает Goal.com.«Барселона» нацелилась на ИвановичаЗащитник «Челси» Бранислав Иванович близок к переезду в чемпионат Испании. Об этом сообщает издание The Sun.Эменике вместо «Спартака» может оказаться в «Локомотиве»Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике может перейти в «Локомотив», а не в «Спартак», как сообщалось ранее.
Главные новости
Скелетон
Отстраненными скелетонистами являются Третьяков, Никитина, Орлова и Потылицына
Футбол
Защитник сборной Словении Балажиц стал игроком «Урала»
Футбол
Цаллагов подписал контракт с «Зенитом»
Футбол
Сергей Семак стал главным тренером «Уфы»
Формула-1
Карлос Сайнс-старший: Переход Боттаса в «Мерседес» - решенный вопрос
Бобслей
Федерация бобслея России: Четыре скелетониста отстранены до 19 января, мы не согласны с этим решением
Футбол
Гендиректор «Крыльев Советов»: Сумма компенсации за Цаллагова – конфиденциальная тайна, но мы ею довольны
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе Ахмедова в «Шанхай СИПГ»
Футбол
Сергей Семак: Волнение есть, но единственный способ получить тренерский опыт – начать работать
Скелетон
Четыре российских скелетониста отстранены в связи с расследованием МОК
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГкалендарьстатистика
Одил Ахмедов
Одил Ахмедоввсе новости
Нобель Арустамян
Нобель Арустамянвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы