Wings Gaming не примет участие в Dota Pit League Season 5

Китайская команда Wings Gaming не сыграет на Dota Pit League Season 5 из-за участия в ESL One Genting 2017, который пройдет с 6 по 8 января в Малайзии.



Представители команды сообщили, что игроки не успеют получить визы в Хорватию, которые делаются от 15 до 25 дней. Напомним, что Wings Gaming получила прямое приглашение на Dota Pit League Season 5. Вместо нее на турнире выступит Invictus Gaming.



Dota Pit League 5 пройдет с 20 по 22 января в городе Сплит, Хорватия. Призовой фонд турнира составит 125 000 долларов.



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