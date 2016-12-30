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Министр спорта поздравил россиян с наступающим Новым годом

Источник:  Министерство спорта Российской ФедерацииКомментарии

Министр спорта России Павел Колобков поздравил страну с наступающим Новым 2017 годом.

«От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю работников отрасли, спортсменов, тренеров, ветеранов и всех любителей спорта с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

Уходящий олимпийский год стал годом испытаний для отечественного спорта. И в то же время он запомнился нашими спортивными подвигами, показал всему миру крепость русского духа и непобедимую силу воли.

Вопреки настойчивым попыткам дискредитировать весь российский спорт, наши спортсмены приложили максимум усилий, чтобы отстоять свое право на лидирующие позиции в олимпийской семье. Национальная сборная стала четвертой на Играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро, взяв 56 медалей. Это был лучший ответ всем недругам, ведь наши награды завоёваны при абсолютном антидопинговом контроле со стороны иностранных специалистов, а значит, российские спортсмены абсолютно чисты и честны перед мировым спортивным сообществом.

Имена настоящих героев Рио–2016 Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной, Яны Егорян, Алии Мустафиной, Юлии Ефимовой, Беслана Мудранова, Романа Власова и многих других вписаны золотыми буквами в историю олимпийского движения.

Пусть Новый 2017 год подарит вам самые приятные впечатления от занятий спортом и физической культурой, от побед любимых спортсменов, от воплощения надежд и реализации планов! Желаю вам благополучия, здоровья, новых успехов, счастья и уюта в тёплом семейном кругу!», - говорится в поздравлении Колобкова на официальном сайте Министерства спорта РФ. 

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