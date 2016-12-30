«Краснодар» объявил о переходе Ахмедова в «Шанхай СИПГ»

Как сообщает официальный сайт «Краснодара», полузащитник Одил Ахмедов продолжит карьеру в чемпионате Китая.



Отмечается, что российский клуб договорился о трансфере игрока сборной Узбекистана в «Шанхай СИПГ».



«Футбольные клубы «Краснодар» и «Шанхай СИПГ» достигли договоренности о трансфере в ряды китайской команды 29-летнего полузащитника сборной Узбекистана Одила Ахмедова», – говорится в сообщении «быков».



О сумме трансфера, а также других деталях не сообщается, однако, комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что переход 29-летнего футболиста обойдется китайской стороне в 7 млн евро.



В нынешнем сезоне РФПЛ Ахмедов провел 14 матчей и отдал одну голевую передачу.



Отметим, что в «Шанхай СИПГ» трудятся два бывших представителя «Зенита»: экс-наставник питерской команды Андре-Виллаш Боаш и бывший полузащитник сине-бело-голубых Халк.

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