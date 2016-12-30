Отстраненными скелетонистами являются Третьяков, Никитина, Орлова и Потылицына

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех действующих российских скелетонистов. Ими стали Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына, а также Сергей Чудинов, сообщает «Р-Спорт».

Напомним, на Олимпийских играх в Сочи Третьяков выиграл золото, а Никитина стала бронзовым призером. Потылицына, Орлова и Чудинов также выступали на Олимпиаде.

Об отстранении четырех скелетонистов из России было объявлено в пятницу. Такое решение IBSF приняла на основании расследования Международного олимпийского комитета, которое было начато после публикации второй части доклада Ричарда Макларена.

Напомним, ранее Международная федерация бобслея и скелетона отобрала у Сочи право проведения чемпионата мира 2017 года.