КХЛ: Задолженность в нескольких клубах лиги не превышает 1-2 месяцев

КХЛ прояснила ситуацию с задолженностью по зарплате перед игроками в клубах лиги.

«Текущая задолженность, которую имеют несколько клубов, не превышает 1-2 месяцев. Клубы имеют необходимое финансирование для погашения имеющихся обязательств. Лига следит за ситуацией согласно документам об осуществлении выплат, которые предоставлены в КХЛ», – приводит «Р-Спорт» ответ пресс-службы лиги.

Ранее сообщалось о задолженностях в «Сибири», московском «Динамо» и «Сочи».