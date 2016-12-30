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КХЛ: Задолженность в нескольких клубах лиги не превышает 1-2 месяцев

Источник:  КХЛКомментарии

КХЛ прояснила ситуацию с задолженностью по зарплате перед игроками в клубах лиги.

«Текущая задолженность, которую имеют несколько клубов, не превышает 1-2 месяцев. Клубы имеют необходимое финансирование для погашения имеющихся обязательств. Лига следит за ситуацией согласно документам об осуществлении выплат, которые предоставлены в КХЛ», – приводит «Р-Спорт» ответ пресс-службы лиги.

Ранее сообщалось о задолженностях в «Сибири», московском «Динамо» и «Сочи».

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